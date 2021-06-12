Глава Госдепа США поздравил россиян с Днем России

Госсекретарь Энтони Блинкен от лица американской администрации поздравил россиян с Днем России. Соответствующее поздравление опубликовано на сайте Госдепа США.

«От лица правительства США я поздравляю россиян с празднованием Дня России. Я воспользуюсь этой возможностью, чтобы подтвердить стремление США к конструктивному взаимодействию с правительством Российской Федерации в интересах продвижения более стабильных и предсказуемых двусторонних отношений», — говорится в тексте поздравления.

По словам Блинкена, аналогичным образом власти США привержены поддержке народа России и его «желанию работать вместе с международным сообществом и мирно сотрудничать по вопросам, вызывающим глобальную озабоченность».

День России ежегодно отмечается 12 июня.