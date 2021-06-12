В поезде «Рахов – Киев» пассажир умер после падения с верхней полки

АО «Укрзализныця» и правоохранители выясняют причину смерти пассажира поезда «Рахов — Киев».

«По предварительной информации пассажир около трех часов ночи упал с верхней полки. После падения он сообщил жене, что чувствует себя хорошо. Под утро мужчине стало хуже, и поездная бригада вызвала скорую медицинскую помощь на ближайшую станцию — Фастов. По прибытию поезда медики зафиксировали смерть мужчины, ушибов на его теле не обнаружено. Следует отметить, что полка, с которой упал пассажир, была обустроена ремнями безопасности, которыми он, к сожалению, не воспользовался», — сообщает «Укрзализныця» на своем сайте.

«Укрзализныця» призывает пассажиров неуклонно соблюдать правила безопасности и поведения на объектах железнодорожного транспорта, а также во время путешествия на верхних полках использовать ремни безопасности и ограничительные перила.