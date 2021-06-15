Байден вылетел на встречу с Путиным

Президент США Джо Байден вылетел во вторник в Женеву, где 16 июня пройдут его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.
Самолет американского лидера вылетел из аэропорта Брюсселя и взял курс на Швейцарию. Согласно графику президента, он должен прибыть в Женеву в 16:15 (17:15 по Киеву). Вечером во вторник Байден также встретится с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.
Как сообщили ранее в Кремле, Путин и Байден обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Известно, что лидеры затронут и тему Украины.
Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.
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