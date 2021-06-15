Apple запустила платную подписку на подкасты

Корпорация Apple объявила о запуске платной подписки на каналы с подкастами. Можно купить как одно шоу, так и целый пакет программ. Подписка должна стоить не меньше $0,49 в месяц. Услуга доступна в 170 странах.

Пользователи смогут подписываться на несколько каналов. Благодаря подписке появятся премиальные функции, например, возможность прослушивать программу без рекламы, а также ранний доступ.

Впервые о том, что Apple собирается ввести подписку на подкасты, стало известно в январе 2021 года. В апреле компания обещала, что запустит новую возможность в мае.