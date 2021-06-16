Европа снова начнет пускать туристов из США

Постоянные представители 27 стран Евросоюза в среду одобрили отмену ограничений на поездки жителей США в государства сообщества. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники.
По данным источников, жители США смогут совершать в том числе несущественные поездки по всем странам сообщества независимо от того, вакцинированы они или нет. Как уточняет агентство, въезд на территорию ЕС будет также разрешен прибывающим из Албании, Ливана, Северной Македонии, Сербии, а также Тайваня, Гонконга и Макао.
Совет ЕС должен утвердить новый список стран, с которыми будет открыто сообщение, 18 июня. Как ожидается, перечень вступит в силу 27 июня.
20 мая Совет ЕС одобрил въезд в Евросоюз туристов, которые вакцинированы препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) или ВОЗ для экстренного применения. Как подчеркнул совет, при отмене ограничений на поездки «государства-члены должны учитывать принцип взаимности в каждом конкретном случае». Если Евросоюз открывает границы гражданам какой-то страны, то эта страна должна тоже разрешить въезд европейским туристам.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016