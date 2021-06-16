В РФ не видят препятствий для встречи глав МИД «нормандской четверки»

Ничего не мешает проведению встречи глав МИД в «нормандском формате» (Германия, Россия, Украина, Франция). Об этом в среду заявил ТАСС заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, который также является политическим советником президента Путина на переговорах «нормандской четверки».
«Нет никаких проблем в организации встречи министров формата», — сказал Козак, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом он подчеркнул, что в июле прошлого года министры иностранных дел не смогли согласовать совместное заявление. «И в тот же месяц была встреча политсоветников. Мы предложили объединить заявление по поводу рекомендаций контактной группе о конкретных шагах урегулирования. Но не смогли. Отдали их немцам и французам, они очень просили. Мы с Лавровым подписали, но все это умерло и даже никто не вспоминает», — заявил заместитель руководителя администрации президента России.
Кроме того, по его словам, с августа 2020 года уже произошло фактическое объединение двух форматов — министерских встреч и встреч политсоветников, а представители РФ на этих переговоров всегда представляют единую позицию.
«Нормандский формат» существует с июня 2014 года. Тогда, на праздновании 70-летия высадки войск союзников в Нормандии, лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на Донбассе. Всего уже состоялось пять встреч на высшем уровне, последняя — в декабре 2019 года в Париже. В настоящее время переговоры проходят, главным образом, на уровне политических советников стран — участниц формата.
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