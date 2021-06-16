Во Франции отменяют комендантский час и ношение масок на улице

Власти Франции приняли решение смягчить ограничения, которые были введены на фоне распространения коронавируса COVID-19. Об этом заявил премьер-министр страны Жан Кастекс, передают местные СМИ.

«Это нормально, что мы корректируем наши меры и некоторые элементы нашего календаря, сохраняя при этом высокий уровень бдительности в ближайшие недели», — сказал он.

По его словам, Совет обороны и национальной безопасности решил отменить ношение масок на улице. «Ношение масок на открытом воздухе больше не будет обязательным, за исключением особых случаев — при сборе групп в людных местах, в очередях или на рынках, или на трибунах стадионов», — сообщил премьер, уточнив, что это послабление начнет действовать с 17 июня.

С 21 июня, как заявил Кастекс, во Франции будет отменен комендантский час. «Санитарная ситуация в стране улучшается. Комендантский час, который в настоящее время действует с 23:00 до 06:00, будет отменен в ночь на понедельник», — сказал он.

По словам главы правительства, ситуация с COVID-19 в стране улучшается быстрее, чем ожидалось. «Мы не наблюдали такого низкого уровня распространения вируса с прошлой осени», — сказал Кастекс.

Положительная динамика, как отметил премьер, во многом обусловлена успешной кампанией вакцинации в стране и ответственностью французов.