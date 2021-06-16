Путин и Байден проговорили два часа

Переговоры президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом в узком составе завершились, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Они продлились почти 2 часа.

«Закончили узкий (состав, — Ред.)»,— приводит слова представителя Кремля ТАСС.

По плану на встречу президентов в узком составе был отведен примерно час с четвертью, однако по факту беседа продлилась почти два часа, завершившись в 16:19 по Киеву.

Сейчас стартовал второй раунд переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена — в расширенном составе.

В начале встречи Путин выразил надежду, что переговоры с американским коллегой будут продуктивными. Он поблагодарил Байдена за инициативу провести саммит. Американский лидер заявил, что рассчитывает обсудить сферы потенциального сотрудничества и разногласия. Он также подчеркнул, что «всегда лучше встречаться лицом к лицу».