Путин и Байден проговорили два часа

Переговоры президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом в узком составе завершились, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Они продлились почти 2 часа.
«Закончили узкий (состав, — Ред.)»,— приводит слова представителя Кремля ТАСС.
По плану на встречу президентов в узком составе был отведен примерно час с четвертью, однако по факту беседа продлилась почти два часа, завершившись в 16:19 по Киеву.
Сейчас стартовал второй раунд переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена — в расширенном составе.
В начале встречи Путин выразил надежду, что переговоры с американским коллегой будут продуктивными. Он поблагодарил Байдена за инициативу провести саммит. Американский лидер заявил, что рассчитывает обсудить сферы потенциального сотрудничества и разногласия. Он также подчеркнул, что «всегда лучше встречаться лицом к лицу».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016