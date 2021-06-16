Встреча Байдена и Путина завершилась, американский лидер покинул виллу Ла-Гранж

Президент США Джо Байден покинул виллу Ла-Гранж в Женеве после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Трансляцию с места событий ведут организаторы саммита.

Байден вышел из здания и сел в автомобиль, который ожидал его у входа. Перед тем как сесть в салон, он показал собравшимся журналистам большой палец.

До этого в 18:05 по Киеву завершилась встреча президентов России и США в расширенном составе. Вопреки первоначальным планам она не была разделена на две части.

А начались переговоры с беседы в узком формате — кроме президентов в них участвовали главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Энтони Блинкен. Они продлились около двух часов.