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Встреча Байдена и Путина завершилась, американский лидер покинул виллу Ла-Гранж

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Встреча Байдена и Путина завершилась, американский лидер покинул виллу Ла-Гранж

Президент США Джо Байден покинул виллу Ла-Гранж в Женеве после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Трансляцию с места событий ведут организаторы саммита.

Байден вышел из здания и сел в автомобиль, который ожидал его у входа. Перед тем как сесть в салон, он показал собравшимся журналистам большой палец.

До этого в 18:05 по Киеву завершилась встреча президентов России и США в расширенном составе. Вопреки первоначальным планам она не была разделена на две части.

А начались переговоры с беседы в узком формате — кроме президентов в них участвовали главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Энтони Блинкен. Они продлились около двух часов.

Владимир Путин, Джо Байден
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