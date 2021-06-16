Байден заявил, что США и РФ не настроены на конфликт

Президент США Джо Байден дал высокую оценку встрече с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся в среду в Женеве.

«Было важно встретиться лично, чтобы не было никаких ошибок и искажений фактов того, что я хочу обсудить», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров. По словам Байдена, они с Путиным обозначили различные области, где РФ и США могут работать для «достижения взаимных интересов».

«Я должен сказать, что вся наша встреча, которая, я думаю, длилась четыре часа, была хорошей, позитивной», — подчеркнул президент.

Он отметил, что его повестка не направлена против России.

"Я сказал Путину, что моя повестка дня не направлена против России, а в интересах народа США«,— заявил американский президент. По его словам, российско-американские отношения должны быть предсказуемыми и стабильными. Однако США предстоит проделать много работы для развития дипотношений с РФ, добавил Байден.

Он также заявил, что, по его мнению, и Путин не стремится к холодной войне с США.

«Я не думаю, что он стремится к холодной войне с Соединенными Штатами», — сказал он на пресс-конференции. По словам Байдена, во время переговоров он заявил Путину, что «новая холодная война», как он сам полагает, «очевидным образом не в интересах ни одной из сторон».

Отметим, до этого Путин во время своего выступления заявил, что Москва и Вашингтон в целом понимают друг друга в вопросе пересечения так называемых красных линий, хотя подробно эта тема не затрагивалась на саммите президентов России и США в Женеве.

«В целом нам понятно, о чем говорят наши американские партнеры, и им понятно, о чем мы говорим, когда речь заходит о „красных линиях“. Но должен сказать откровенно, далеко и подробно расставлять акценты и что-то делить, мы до этого, конечно, не дошли», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин напомнил что, на двусторонней встрече в Женеве Россия и США «договорились работать и по кибербезопасности, и по стратегической стабильности, так же, как и по совместной работе в Арктике, и некоторым другим направлениям». «Все это постепенно должность стать предметом наших обсуждений и, надеюсь, договоренностей», — отметил Путин.