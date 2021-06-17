Трамп собирает первый крупный митинг после поражения на выборах

Бывший президент США Дональд Трамп впервые после своего ухода из Белого дома проведет митинг своих сторонников 26 июня в штате Огайо. Об этом сообщило издание Erie News со ссылкой на штаб политика.

«Митинг состоится в субботу, 26 июня, на территории торгово-выставочного центра округа Лорейн, что к юго-западу от Кливленда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это первый «постпрезидентский» митинг Трампа и он будет спонсироваться созданным им же комитетом Save America («Спасти Америку»).