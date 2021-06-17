В Украине стабильно около 1000 новых случаев инфицирования Covid-19 за сутки

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 1 188 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 4 682 человека, умерли 55, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«17 июня 2021 в Украине зафиксировано 1188 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них — 62 ребенка и 6 медработников. Также за минувшие сутки: госпитализированы — 601 человек; летальных случаев — 55; выздоровели — 4 682 человека», — указывается в сообщении в «Телеграм-канале».
Днем ранее, 16 июня сообщалось о 1 045 новых случаях зараженных коронавирусом, 15 июня за сутки зафиксированы 1 014 новых случаев инфицирования COVID-19, 14 июня сообщалось о 420 новых случаях инфицирования, 13 июня, за сутки были зафиксированы 857 новых случаев инфицирования COVID-19.
Всего за период пандемии в Украине заболели 2 227 225 человек, выздоровели 2 145 660 человек, скончались 51 902 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (251), Харьковской (96), Днепропетровской (78), Киевской (60) и Запорожской (58) областях.
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