Заседания СНБО в эту пятницу не будет

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) перенёсет на неделю свое заседание, касающееся аудита разрешений на пользование недрами, сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
«Есть много вопросов, но в первую очередь готовится СНБО по вопросам недр... По состоянию на сейчас аудит на 95% уже готов... Вчера я смотрел, что по аудиту ещё продолжается процесс, и поэтому я думаю, что (заседание СНБО — Ред.) будет перенесено на неделю, то есть в эту пятницу, вероятнее всего, его не будет», — сказал Арахамия журналистам в четверг.
Как сообщалось, СНБО 19 марта принял решение провести аудит всех разрешений на пользование недрами с 1994 года.
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