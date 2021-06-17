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В Раду проходят 4 партии, отсутствие достижений в борьбе с коррупцией в наибольшей мере негативно повлияло на репутацию власти, - западные социологи

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В Раду проходят 4 партии, отсутствие достижений в борьбе с коррупцией в наибольшей мере негативно повлияло на репутацию власти, - западные социологи

По результатам всеукраинского опроса общественного мнения, который был проведен 11-15 июня 2021 года, если бы парламентские выборы в Украине состоялись в ближайшее воскресенье, то наибольшую поддержку избирателей получили бы партии «Слуга народа» (21,6%) и «Оппозиционная платформа — За жизнь» (18,7%). Также в следующий состав украинского парламента попала бы «Европейская солидарность» (17,8%) и ВО «Батькивщина» (10,5%).

Об этом говорится в исследовании, опубликованном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия), сообщает Еeutoday.

Другие политические партии, в частности, «Сила и честь» (4,9%), «Партия Шария» (4,0%), «Радикальная партия Олега Ляшко» (3,9%), «Украинская стратегия Гройсмана» (3,6%), ВО «Свобода» (2,3%), «За будущее» (1,8%), «Гражданская позиция» (1,2%), «Голос» (0,9%), ВО «Самопомощь» (0,7%), «Оппозиционный блок» (0,7%), «Национальный корпус» (0,6%) и «Народный фронт» (0,4%) имеют существенно меньшие шансы на прохождение в следующий состав парламента.

Оценивая второй год Президента Украины Владимира Зеленского у власти, большинство опрошенных заявили, что решениями, которые в наибольшей мере негативно повлияли на ее авторитет, стали: отсутствие достижений в борьбе с коррупцией, коррупционные скандалы в окружении Президента (71,5%), дальнейшее повышение тарифов и обещание МВФ ввести рыночные цены на газ и тепло для населения (68,2%), провал вакцинации населения от COVID-19 и политически обусловленный выбор вакцины (64,8%), блокирование переговоров по поводу мирного урегулирования и отсутствие мира на Донбассе (58,4%), закрытие телевизионных каналов «112 Украина», «Ньюзван», «ЗИК» и «Первый Независимый» (53,9%), внесудебная расправа и санкции в отношении граждан Украины со стороны СНБО (санкции в отношении оппозиционных политиков Виктора Медведчука и Тараса Козака, других физических лиц) (42,5%), открытие рынка земли из-за угрозы присвоения национального ресурса иностранными корпорациями (40,1%), отказ от одностороннего освобождения четырех удерживаемых граждан Украины по предложению руководства самопровозглашенных ЛДНР (38,8%), провальная кадровая политика, слабый профессиональный уровень людей во власти (36,3%), допуск иностранцев в органы управления государственных компаний и необоснованно высокие выплаты их руководителям и членам Набсоветов (36,1%).

На вопрос о влиянии закрытия оппозиционных телеканалов «Ньюзван», «ЗИК» и «112 Украина» на репутацию украинской власти в мире, большинство респондентов указало, что такое решение приведет к ухудшению ее репутации (53,7%):

Опрос проводился на всей территории Украины, кроме временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей и Крыма, международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 11-15 июня 2021 года. Метод опроса — телефонные интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Общее количество респондентов — 2,018 человек. Вероятная погрешность — 2,2%.

коррупция, Верховная Рада, опрос
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