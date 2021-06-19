Беларусь не будет делать вакцинацию от COVID-19 обязательной

Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу заявил, что в стране нет необходимости в проведении обязательной вакцинации населения от COVID-19.
«Если возникнет такая ситуация, непременно будет введен такой принцип. Слава богу, необходимости такой нет», — сказал Лукашенко, посещая 2-ю городскую детскую клиническую больницу, передает агентство БелТА.
Президент сообщил, что через неделю планирует провести совещание по вопросам работы учреждений здравоохранения в Минске и борьбы с коронавирусом. «Мы посмотрим на ситуацию и подумаем, что нужно предпринять. Опыт у нас уже большой в этом плане, мы знаем, что надо делать, но тем не менее контроль должен быть и со стороны президента», — сказал Лукашенко.
Глава РБ также сообщил, что белорусскую апробированную вакцину от коронавируса должны выпустить в следующем году. «Мы в будущем году создадим свою вакцину, уже апробированную», — сказал белорусский президент. «Эта зараза же мутирует, и неизвестно, какой штамм вируса будет в будущем году. Мы хотим свою вакцину подвести как раз к той болезни, тому штамму вируса, который будет», — отметил президент. «Сегодня специалисты России заявляют, что у них вспышка этого вируса, 90% с лишним — индийский штамм. Что будет в будущем году, мы не знаем. Но знаем точно, что этот вирус будет с нами жить», — заключил президент Беларуси.
В Беларуси с 1 октября 2020 года началась вакцинация добровольцев российским препаратом «Спутник V» в рамках пострегистрационных исследований. Страна стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим эту вакцину. В Беларуси также наладили совместное производство «Спутника V», которым в настоящее время вакцинируют население.
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