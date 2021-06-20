В Украине за сутки менее 500 новых случаев инфицирования Covid-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 479 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 755 человек, умерли 24, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 19 июня 2021 в Украине зафиксировано 479 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них — 15 ребенка и 6 медработников. Также за минувшие сутки: госпитализированы — 544 человека; летальных случаев — 24; выздоровели — 755 человек», — указывается в сообщении в «Телеграм-канале».
Днем ранее, 19 июня за сутки зафиксированы 852 новых случая инфицирования Covid-19, 18 июня сообщалось о 967 новых случаях, 17 июня за сутки зафиксированы 1 188 новых случаев инфицирования Covid-19, 16 июня сообщалось о 1 045 новых случаях зараженных коронавирусом.
Всего за период пандемии в Украине заболели 2 229 523 человек, выздоровели 2 151 463 человека, скончались 52 016 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (91), Херсонской (39), Харьковской (32), Николаевской (32) и Киевской (32) областях.
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