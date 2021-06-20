В РФ очередной регион объявил об обязательной вакцинации

Власти Ненецкого автономного округа РФ ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для граждан определенных категорий. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Прививку от коронавируса должны получить не менее 60% пожилых людей, работников медицинских, образовательных учреждений, соцслужб, МФЦ, сотрудники организаций транспорта, энергетики, госорганов, сферы услуг, торговли, совершеннолетние студенты, военные.
Всем, кто сделал прививку предоставят отгулы на работе. Сроки обязательной вакцинации не сообщаются.
НАО стал уже восьмым по счету регионом, где ввели обязательную прививку от COVID-19. Ранее это сделали в Москве, Подмосковье, на Кузбассе и Сахалине, в Ленинградской, Тверской областях и Туле.
За последние сутки в России зафиксировали 17 611 новых случаев заражения коронавирусом. Уже третий день подряд в этой стране суточный прирост заболевших составляет более 17 тыс. человек.
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