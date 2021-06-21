Войти
Разумков не хочет отдавать реестр олигархов СНБО
парламент
Разумков не хочет отдавать реестр олигархов СНБО
В Украине повысили заработную плату медикам
официально
В Украине повысили заработную плату медикам

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Журналист Бойко: Дело против Медведчука провалится с треском

572
Журналист Бойко: Дело против Медведчука провалится с треском

Журналист Владимир Бойко считает, что дело, которое открыли против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, не будет доведено до конца. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Начнем с того, что попытки инкриминировать Медведчуку участие в поставках электроэнергии в аннексированный Крым, переговоры с представителями российской администрации, встречи с боевиками, поездки в Крым с нарушением установленного порядка пересечения государственной границы, захват нефтепродуктопровода „Самара — Западное направление“ и т. п. лишь приведут к увеличению Европейским судом по правам человека суммы возмещения», — пишет журналист.

Бойко напомнил, что в 2014-2015 годах, когда происходили эти события, Медведчук не был представителем власти и вся его деятельность сводилась лишь к «обслуживанию тогдашнего президента Порошенко и выполнению указаний СБУ», спецпредставителем которой он был.

«А потому любые претензии к Медведчуку могут появиться лишь после того, как вступят в законную силу приговоры в отношении Порошенко и экс-главы СБУ Грицака, которыми будет установлено, что Медведчук был членом преступной организации и осознавал, что Порошенко и Грицак совершают государственную измену. А отправлять Порошенко и Грицака на скамью подсудимых Говда не станет — Грановский не для того купил ему нынешнюю должность», — пишет Бойко.

Об умственном уровне Романа Михайловича свидетельствует и то, что уголовное производство в отношении Медведчука было зарегистрировано по заявлению человека, которого я недавно упоминал в публикации, посвященной хищению имущества бывшей советской организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту».

«Это мелкий аферист Юрий Чижмар, который до недавнего времени находился на содержании Виктора Тимченко (отца Максима Тимченко, генерального директора ахметовской компании ДТЭК), а сейчас берет корм из рук бывшего народного депутата от БЮТ Кошина. Лучшего заявителя Говда подыскать не мог», — считает журналист.

Читайте также: Бизнес в России – привилегия украинских олигархов

Также Владимир Бойко выразил уверенность в адрес генпрокурора Венедиктовой относительно того, что дело в отношении Медведчука с позором рухнет, а Говда будет вынужден еще и доплатить за то, чтобы остаться в органах прокуратуры.

Ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук заявил, что обвинения против него по ряду статей, в том числе тяжких, Уголовного кодекса Украины являются необоснованными и бездоказательными.

Виктор Медведчук
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 21 июня 2021
Воскресенье, 20 июня 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Бизнес в России – привилегия украинских олигархов

Внешнеэкономические связи с Россией – крайне деликатная тема в украинском политикуме. С одной стороны, это «поддержка страны-агрессора». Но, с другой – весьма и весьма выгодный бизнес, как для самих бизнесменов, так и для государства.
Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

Почему в ЕС растет раздражение в отношении Украины

В Европе все громче звучат голоса, которые критикуют Украину и ее предводителей с идеологической точки зрения.
Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

Почему Потураев запел арию «Промокашки» из «Места встречи»

Автору этих строк довелось познакомиться с Потураевым, когда что при Януковиче молодой политик делал карьеру в организации Партии регионов. Да-да, в региональной организации ПР в Днепропетровске, под началом Александра Вилкула и Евгения Удода. А ровно на следующий день после победы революции Потураев осознал, что на самом деле он «патриот Украины» и вышел на Майдан.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016