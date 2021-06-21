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РФ пока не будет исключать США из списка недружественных стран

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РФ пока не будет исключать США из списка недружественных стран

США остаются в списке недружественных России стран, нет никаких поводов исключать это государство из списка до имплементации договоренностей, достигнутых на саммите в Женеве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в понедельник на соответствующий вопрос журналистов.

Представитель Кремля отметил, что на встречах лидеров «достигаются понимания того, где говорить бесполезно, где говорить нужно, где стороны не согласны категорически друг с другом и где полностью могут действовать в унисон».

«Но любые понимания повисают в воздухе без реализации, без создания соответствующих рабочих механизмов и без предметного договора. Главы государств все-таки не имеют возможности из-за постоянного цейтнота говорить о деталях, они говорят концептуально и рамочно, а детали потом обговариваются на рабочем уровне», — заметил Песков.

«Поэтому до того, как эта имплементация на рабочем уровне не приняла действенный характер, до того, как мы увидим результаты этой имплементации, никаких поводов нет для изменений, упомянутых вами», — ответил пресс-секретарь президента РФ на вопрос прессы о возможном исключении США из списка недружественных стран после встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

14 мая на официальном портале правовой информации был опубликован утвержденный российским правительством перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только США и Чехия.

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При этом Песков жалуется на то, что Вашингтон продолжает свою санкционную политику.

«Американцы говорили, что они хотят предсказуемости и стабильности в отношениях с Россией, и мы неоднократно говорили о том же самом. Нам действительно нужна предсказуемость. В плане своих санкционных устремлений и фактически санкционной зависимости Вашингтон демонстрирует постоянство и одновременно непредсказуемость, — сказал Песков. — Какие могут быть санкции — мы, безусловно, анализируем ситуацию и просчитываем разные варианты. Пока, действительно, изрядная доля непредсказуемости. Предсказуемыми являются только те самые санкции, которые кодифицированы».

Россия, США
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