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Несколько стран Европы присоединились к запрету ЕС на допуск в свое воздушное пространство белорусских самолетов

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Несколько стран Европы присоединились к запрету ЕС на допуск в свое воздушное пространство белорусских самолетов

Некоторые страны-кандидаты на вступление в Евросоюз, а также государства-члены Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) присоединились к решению ЕС о запрете на допуск в свое воздушное пространство и аэропорты самолетов белорусских авиакомпаний, сообщил официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано.

«Страны-кандидаты, в частности, Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, а также такие страны ЕАСТ, как Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, члены Европейской экономической зоны, присоединяются к решению Совета ЕС», — говорится в пресс-релизе, распространенном в понедельник Стано.

В документе отмечается, что вышеперечисленные страны обеспечат «соответствие своей национальной политики данному решению Совета».

4 июня Совет ЕС объявил, что вводит запрет на использование белорусскими самолетами воздушного пространства стран ЕС и на их допуск в европейские аэропорты. Это решение вступило в силу 5 июня.

В документе Совета отмечается, что государства-члены ЕС теперь должны будут отказывать белорусским лайнерам в разрешении на посадку, взлет с их территории или в использовании их воздушного пространства. При этом в документе уточнялось, что запрет «не распространяется на случаи возникновения необходимости экстренной посадки или экстренного пролета» над территорией ЕС.

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23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель информационного портала Nexta Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, что вызвало резкое осуждение со стороны мирового сообщества.

ЕС, Беларусь, санкции
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