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РФ в ПАСЕ требует рассмотреть вопрос санкций против Медведчука, - СМИ

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РФ в ПАСЕ требует рассмотреть вопрос санкций против Медведчука, - СМИ

Российская делегация требует рассмотрения в ПАСЕ вопроса санкций против народного депутата, председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и закрытия трех каналов.

Соответствующее письмо подал в Комитет министров Совета Европы глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой, сообщает 112 Украина.

В письме Толстой требует рассмотреть вопрос введения санкций против лидера украинской оппозиции, главы политсовета крупнейшей оппозиционной партии — ОПЗЖ — Виктора Медведчука.

Также представитель РФ обратил внимание на то, что в Украине незаконно были закрыты телевизионные компании, которые могли отображать мнение оппозиции.

В своем обращении Толстой назвал это решение украинской власти «наступлением на свободу слова», которое гарантируется ст. 10 Европейской конвенции «О защите прав человека и основных свобод».

Издание напоминает, что 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал — «Перший Незалежний». Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира, напоминает издание.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек. Среди них председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа.

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В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

За последние 2 месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 10 тыс. материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов, напоминает издание.

ПАСЕ, блокировка телеканалов
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