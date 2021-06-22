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Apple прекратила производство iPhone 12 Mini

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Apple прекратила производство iPhone 12 Mini

Американская компания Apple прекратила производство модели смартфона iPhone 12 Mini из-за низкого уровня продаж. Об этом в понедельник сообщила маркетинговая компания TrendForce.

По ее данным, Apple прекратила производить данную модель во втором квартале 2021 года, так как показатели продаж значительно уступали продажам других моделей той же серии - iPhone12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Как сообщили в TrendForce, вероятно, в рамках новой серии iPhone 12s компания представит три модели, однако откажется от выпуска мини-версии смартфона.

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Apple представила обновленную модель своего смартфона - iPhone 12 - в октябре 2020 года. Тогда же были представлены его уменьшенная версия iPhone 12 Mini, флагманская модель iPhone 12 Pro и его увеличенная версия iPhone 12 Pro Max.

Apple
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