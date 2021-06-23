В Украине за сутки 835 новых случаев инфицирования Covid-19

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 835 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 2 292 человека, умерли 70, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 22 июня 2021 в Украине зафиксировано 835 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 33, медработников — 25). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 419 человек; летальных случаев — 70; выздоровели — 2 292 человека», — указывается в сообщении в «Телеграм-канале».

Днем ранее, 22 июня сообщалось о 296 новых подтвержденных случаях заболевания, 21 июня за сутки зафиксировано 323 новых случая инфицирования Covid-19, 20 июня сообщалось о 479 новых случаях заболевания, 19 июня за сутки зафиксированы 852 новых случая инфицирования Covid-19.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 230 977 человек, выздоровели 2 155 261 инфицированный, скончались 52 123 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (241), Львовской (52), Донецкой (51), Черкасской (41) и Ровенской (38) областях.