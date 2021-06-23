Индийский штамм COVID-19 уже в Беларуси

Так называемый индийский штамм коронавируса выявлен в Минске. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минздрава Беларуси.

«Анализ последовательностей вируса SARS-CoV-2, выделенных в июне из проб пациентов с подтвержденным COVID-19, показал, что в Минске 10 исследованных образцов имели набор мутаций в шиповидном белке, характерных для индийского варианта („Дельта“, В.1.617.2). Так что можно констатировать, что „индийский вариант коронавируса“ выявлен в Беларуси», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что циркуляция данного варианта в других регионах республики пока не установлена.

В последние недели в Беларуси отмечалось снижение суточного прироста числа инфицированных коронавирусом. Так, по данным на 22 июня, в стране было зарегистрировано 398 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране были выявлены 411 551 человек с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 063 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.