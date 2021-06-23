В РФ число смертей от коронавируса вернулось на уровень февраля

Число умерших из-за коронавируса в России возросло за сутки на 548, это максимум с 11 февраля. Такие данные обнародовал местный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

При этом за сутки в Москве зафиксирован максимум смертей с COVID-19 — 88, в Санкт-Петербурге — 93.

Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 17 594. Так, в Московской области выявили 2323 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Выше отметки в 2 тыс. число заражений в Подмосковье поднялось впервые с начала пандемии.

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Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 368 513 случаев заболевания.