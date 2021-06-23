В Украине стартовал четвертый этап вакцинации от коронавируса

В Украине стартовал четвертый этап вакцинации от COVID-19, на котором прививают людей в возрасте 60+; заключенных и персонал учреждений лишения свободы и следственных изоляторов, а также людей в возрасте 18-59 лет с хроническими заболеваниями, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.
Согласно сообщению, одновременно в Украине продолжается вакцинация приоритетных групп из предыдущих этапов, в частности медиков и других работников медучреждений, жителей и персонала домов престарелых и специализированных интернатов, маломобильных граждан, соцработников и священнослужителей, педагогов, военнослужащих и сотрудников других структур государственной безопасности, работников органов государственной власти и местного самоуправления всех уровней, работников топливно-энергетического комплекса и других структур, от которых зависит функционирование государства.
Помимо этого работает более 90 центров массовой вакцинации в 17 регионах Украины, а также на подконтрольной украинскому правительству территории прививают граждан, проживающих на временно оккупированных территориях.
На этой недели стартовала также вакцинация организованных коллективов.
По состоянию на 23 июня, в Украине сделали около 2,15 млн прививок против COVID-19, из них 394,107 тыс. человек получили две дозы.
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