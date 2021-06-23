Меркель предложила организовать встречу между лидерами ЕС и Путиным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила с предложением пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу с лидерами стран ЕС. Как сообщила в среду на своем сайте британская газета Financial Times, ссылаясь на дипломатические источники, инициатива была поддержана президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

По данным издания, соответствующее предложение было озвучено послами Германии и Франции на состоявшемся в среду заседании комитета постоянных представителей ЕС. Как пишет издание, в Берлине считают, что состоявшийся 16 июня американо-российский саммит в Женеве может послужить основой для нормализации отношений Запада с РФ.