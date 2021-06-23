США эвакуируют часть афганцев, оказывавших помощь американцам

Соединенные Штаты начинают в ближайшее время эвакуировать часть граждан Афганистана, оказывавших помощь американским войскам и работавших прежде всего переводчиками. Об этом сообщил в среду министр обороны США Ллойд Остин.
«Мы скоро начнем эвакуировать часть этих людей», — заявил глава Пентагона, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. Деталей Остин не привел.
14 апреля президент США Джо Байден сообщил, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск стартовал в мае. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября.
На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.
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