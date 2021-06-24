На выходных жару несколько собьют дожди и грозы

В Украине в четверг, 24 июня, сохранится сухая и жаркая погода, кратковременные дожди вероятны в южной части и западных областях.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«24 июня переменная облачность. В южной части и западных областях местами кратковременные дожди с грозами, на остальной территории без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с», — говорится в сообщении.

Температура ночью 17-22°, днем 31-36°, на юге страны местами 26-29°.

В Киеве и Киевской области в четверг без осадков. Температура ночью в столице 20-22°, днем 32-34°; по области ночью 17-22°, днем 31-36°.

В последующие два дня, 25-26 июня, жара в Украине сохранится.

25 июня ночью без осадков, днем в южной части и западных областях местами кратковременный дождь, гроза; 26 июня ночью в западных областях, днем в Украине, кроме восточной части, грозовые дожди.

Температура ночью 17-22°, днем 30-35°; 26 июня в западных областях ночью 14-19°, днем 24-29°.

В столичном регионе 25-26 июня без осадков, лишь днем 26 июня кратковременные дождь, гроза. Температура ночью 17-22°, днем 30-35°.

27-28 июня синоптики обещают в Украине кратковременные дожди, грозы, днем 28 июня в западных областях без существенных осадков.

Температура ночью 14-20°, на юге и востоке страны местами до 23°; днем постепенное ослабление жары: 27 июня до 27-33°, в западных, Житомирской и Винницкой областях, 28 июня в Украине, кроме востока, до 23-29°.

В Киеве днем 27 июня и ночью 28 июня умеренные, в остальное время небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 15-20°; днем 27 июня 27-32°, 28 июня 23-28°.