В Украине за сутки еще 937 новых случаев Covid-19

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 937 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 2 471 человек, умерли 58, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 23 июня 2021 в Украине зафиксировано 937 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 33, медработников — 24). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 559 человек; летальных случаев — 58; выздоровели — 2 471 человек», — указывается в сообщении в Телеграм-канале.

Днем ранее, 23 июня сообщалось о 835 новых инфицированных коронавирусом, 22 июня сообщалось о 296 новых подтвержденных случаях заболевания, 21 июня за сутки зафиксировано 323 новых случая инфицирования Covid-19, 20 июня сообщалось о 479 новых случаях заболевания.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 231 914 человек, выздоровело 2 157 732 инфицированных, скончались 52 181 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (223), Днепропетровской (59), Харьковской (57), Донецкой (51) и Киевской (51) областях.