За неполный месяц в Украине уже утонули 126 человек, из них 28 – дети

В Украине в июне на воде погибли 126 человек, из них 28 детей.

Как сообщает ГСЧС, только за прошедшие сутки утонули 13 человек, в том числе один ребенок.

22 июня в с. Баркасово Мукачевского района Закарпатской области 16-летний парень утонул в деривационном канале. Подросток, не умея хорошо плавать, ходил у берега и попал в несколькометровое углубление. Специалисты водолазно-спасательного отделения аварийно-спасательного отряда спецназначения изъяли тело парня из воды, и передали правоохранительным органам.

В тот же день в селе Андреевка Синельниковского района Днепропетровской области мальчик утонул в реке Гайчур. Спасатели нашли тело ребенка в 15 м от берега.

20 июня вблизи с. Лебедевка Вышгородского района Киевской области во время отдыха на Киевском водохранилище пропали два человека (предварительно утонули, из них один ребенок 2011 г. р.). Еще один ребенок (2017 г. р.), которого спасли местные жители, умер в карете «скорой».

22 июня вблизи с. Козаровичи местные жители подняли из воды тело пропавшего ребенка.

24 июня в ГСЧС сообщили, что поиск человека, утонувшего 20 июня вместе с детьми на Киевском водохранилище, прекращен. Принято решение о переводе поисковых работ в пассивный режим.