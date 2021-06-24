СБУ проводит следственные действия по делу Медведчука

Служба безопасности Украины проводит следственные действия по делу народного депутата Виктора Медведчука. Политика подозревают в государственной измене.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
В СБУ подтвердили, что сейчас проходят следственные действия по этому делу, но подробности будут позже.
«Следователи СБУ и ГБР проводят следственные действия в рамках уголовного производства, в котором объявлены подозрения народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку», — сообщили в пресс-службе.
Ранее депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин сообщил на своем Telegram-канале, что сегодня с самого утра правоохранители проводят очередные обыски у Медведчука.
«В этот раз обыскивают не только партийный офис, кабинеты и жилища ближайших соратников, что уже стало традицией для действующей власти. В этот раз с обысками приехали еще и к маме жены Медведчука и на полном серьезе пытаются найти доказательства государственной измены зятя», — сообщил он.
Напомним, 11 мая Виктору Медведчуку и его соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку объявили подозрение.
13 мая суд избрал меру пресечения Медведчуку, отправив его под круглосуточный домашний арест.
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