Верховная Рада на следующей неделе соберется на два внеочередных заседания. Они должны состояться во вторник и четверг.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

«На следующей неделе могут состояться два внеочередных заседания — во вторник и четверг. Повестка дня будет насыщенной, поэтому Рада будет работать допоздна», — отметила парламентарий.

Напомним, на прошлой пленарной неделе нардеп от «Слуги народа» Александр Качура анонсировал, что Рада 18 июня может провести внеочередное заседание.

Народные депутаты будут работать в сессионном зале до середины июля, а затем уходят на каникулы до сентября.