В офисе Медведчука, у его тещи, у родственников и помощников – массовые обыски

Сегодня, 24 июня 2021 года, с самого утра прокуроры и следователи СБУ и ГБР проводят обыски в офисе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», в том числе в приемной Виктора Медведчука. Кроме того, с обысками приехали ещё и к маме жены Виктора Медведчука — Оксаны Марченко, а также к его родственникам. Проводятся обыски и у помощников народных депутатов ОПЗЖ.
Об этом сообщается на сайте партии.
Там напомнили, что в офисе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» находятся приемные 7 депутатов от этой политической силы, в том числе председателя Политсовета партии, народного депутата Украины Виктора Медведчука и народных депутатов Тараса Козака, Василия Нимченко, Юрия Загороднего, Виктора Черного, Александра Колтуновича, Ильи Кивы.
Отметим, ранее в СБУ заявили, что проводятся «следственные действия».
До этого депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин сообщил на своем Telegram-канале, что сегодня с самого утра правоохранители проводят очередные обыски у Медведчука.
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