Только треть украинцев верят в действенность закона о деолигархизации

Принятие закона о деолигархизации позволит изменить влияние олигархов на страну, считают 32,8% опрошенных украинцев. Из них 22,9% уверены, что влияние изменится не сильно, 9,9% — сильно, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного 17-18 июня 2021 года социологической компанией Active Groupe.

В то же время 18,2% опрошенных уверено: влияние олигархов не изменится, 4,7% считают, что сильно вырастет, а 3,2% считают, что влияние вырастет, но незначительно. При этом 41,1% респондентов затруднились с ответом.

К числу олигархов 52,7% украинцев относят Рената Ахметова, 48,4% — Игоря Коломойского, 43,4% — Петра Порошенко, 37,7% — Виктора Медведчука, 6,8% — Виктора Пинчука и Юрия Бойко, 6% — Дмитрия Фирташа, 5% — Дмитрия Разумкова или выбрали иной вариант. Остальные бизнесмены не прошли 5%-ный порог.

При этом 40,9% опрошенных признались, что не знают о том, что в Украине готовится закон о деолигархизации, 38,4% ответили, что слышали, и лишь 20,7% знают о подготовке закона.