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Украина обратилась в Интерпол с просьбой объявить в розыск бывшего главу ПриватБанка

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Украина обратилась в Интерпол с просьбой объявить в розыск бывшего главу ПриватБанка

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила официальный запрос в Интерпол с просьбой объявить экс-главу ПриватБанка Александра Дубилета в международный розыск.

Об этом НВ сообщил исполняющий обязанности руководителя САП Максим Грищук. В то же время он отказался называть дату обращения, сославшись на тайну следствия.

22 февраля 2021 года Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении в растрате 136,89 млн грн трем бывшим высокопоставленным сотрудникам ПриватБанка.

Этот эпизод дела касается страховой компании Ингосстрах. Среди подозреваемых — экс-глава правления Александр Дубилет, бывший первый заместитель председателя Владимир Яценко и Елена Бычихина, экс-руководитель одного из подразделений ПриватБанка, которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления в связанной страховой компании Ингосстрах.

15 марта в деле ПриватБанка было объявлено еще три подозрения по другому эпизоду, который касается растраты 8,2 млрд грн. Среди подозреваемых — Александр Дубилет, экс-заместитель председателя правления, руководитель казначейства Людмила Шмальченко, а также бывшая начальница департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПриватБанка Надежда Конопкина.

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В конце марта Дубилета объявили в розыск, после чего он сообщил, что находится в Израиле, не прячется от следствия, но не может приехать в Украину. В июне Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал экс-главу правления ПриватБанка.

Интерпол, Александр Дубилет, САП
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