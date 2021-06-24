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Разведка США ожидает падения афганского правительства через полгода после вывода американских войск

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Разведка США ожидает падения афганского правительства через полгода после вывода американских войск

Правительство Афганистана может потерять контроль над страной уже через полгода после вывода американских войск из страны. Об этом говорится в новом докладе разведывательных служб США, на которые ссылается The Wall Street Journal.

Администрация предыдущего президента США Дональда Трампа договорилась с афганскими властями о выводе американских военных из страны до 1 мая 2021 года. Однако уже в апреле новый глава Белого дома Джо Байден заявил о переносе срока вывода войск США из Афганистана с мая на 11 сентября. После этого в стране произошла серия терактов, совершенная боевиками движения «Талибан». Среди них — нападение на школу для девочек, при котором погибли больше 60 человек.

Новая оценка американской разведки резко отличается от предыдущего анализа. Поводом для пересмотра стала серия военных успехов талибов, включая захват ключевого района в северной провинции Кундуз на этой неделе. Если ранее американская разведка рассчитывала, что без помощи военных США власти Афганистана выстоят как минимум два года, то теперь перспективы правительства Ашрафа Гани оцениваются в 6–12 месяцев. При этом, как отмечает издание, некоторые официальные лица США говорят, что афганские власти продержатся и вовсе не более трех месяцев. Теперь, отмечает газета, в Белом доме просят военных замедлить вывод войск из Афганистана.

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По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, военное руководство по-прежнему намерено вывести все войска из Афганистана к намеченной дате. Однако намерено оставить себе возможности для маневрирования, в частности меняя скорость вывода войск, а также его масштабы.

США, Афганистан
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