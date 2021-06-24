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В ОПЗЖ заявили, что власть планирует узаконить внесудебные расправы над всеми инакомыслящими

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В ОПЗЖ заявили, что власть планирует узаконить внесудебные расправы над всеми инакомыслящими

В «Оппозиционной платформе — За жизнь» сообщили, что сегодня правоохранители провели массовые обыски в партийном офисе, у помощников народных депутатов от ОПЗЖ, в доме народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, а также у родственников парламентария и родителей его жены Оксаны Марченко. Об этом говорится в официальном заявлении политсилы.

В партии подчеркнули, что такие действия правоохранителей свидетельствуют о стремлении власти сфальсифицировать доказательства для того, чтобы оправдать надуманные политически мотивированные обвинения против Медведчука.

«После закрытия телеканалов, введения санкций и домашнего ареста Виктора Медведчука СБУ, ГБР и генпрокуратура на протяжении нескольких месяцев пытались найти хотя бы какие-то доказательства для обоснования внесудебной расправы, которую Зе-власть устроила над оппозиционным политиком. Фальсификация таких документов стала вопросом выживания для власти, поскольку Виктор Медведчук обратился в Европейский суд по правам человека, который, без сомнения, даст самую суровую оценку политическим преследованиям», — уверены в ОПЗЖ.

Также в заявлении политсилы говорится, что сегодняшние обыски — открытая и циничная расправа над членами семьи и родственниками оппозиционного политика.

«Правоохранители обыскивают не только партийный офис, кабинеты и жилища ближайших соратников, что уже стало традицией для действующей власти, но и родственников Виктора Медведчука. Для узурпации власти Зеленский пошел на расправу над членами семьи своих политических оппонентов», — отмечается в опубликованном тексте.

Также в политсиле сообщили, что действующая власть планирует легализовать внесудебные расправы над политическими оппонентами на законодательном уровне.

«В Верховной Раде находятся продукты законотворчества партии „Слуга народа“, которые позволят власти узаконить внесудебные расправы над всеми инакомыслящими. Инициативы власти ввести в Уголовный кодекс понятие „политико-правовое решение“, а также законопроект, направленный на запрет обжалования в суде санкций СНБО, ведут к узурпации власти и концентрации властных полномочий в одних руках», — идет речь в заявлении.

ОПЗЖ потребовала от власти немедленного прекращения репрессий и фальсификации доказательств против политических оппонентов, а также привлечения к уголовной ответственности всех причастных к этому процессу.

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Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. Несмотря на требование прокуроров о взятии оппозиционного политика под стражу, адвокатам удалось это оспорить, и суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Адвокаты парламентария подали апелляцию на данное решение, но апелляционный суд оставил меру пресечения без изменений. Лидер ОПЗЖ заявил, что недоволен решением суда и намерен и дальше доказывать необоснованность выдвинутых ему обвинений.

«Мы будем все делать для того, чтобы доказать безосновательность, необъективность и приблизительность тех доказательств, которые выдвигались и о которых шла речь со стороны обвинения», — сказал Виктор Медведчук.

Виктор Медведчук, ОПЗЖ
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