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В Украине сегодня 36 градусов, но местами пойдут дожди

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В Украине сегодня 36 градусов, но местами пойдут дожди

В Украине 25 июня дожди и грозы прогнозируются в южных и западных областях, температура днем 31-36°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«В большинстве южных, днем и в западных областях кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем на западе страны местами шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град. температура днем 31-36°, на крайнем юге страны 26-29°, в Карпатах днем 21-26°», — говорится в сообщении.

В Киеве и области 25 июня осадки не ожидаются. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. В столице температура днем 32-34°, на Киевщине днем 31-36°.

Синоптики прогнозируют 26 июня в западных областях, днем также в северных кратковременные дожди, грозы (днем в западных областях местами значительные дожди), на юге страны днем местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Температура ночью 17-22°, днем 30-35°, в южной части местами 27-29°; в западных областях ночью 14-19°, днем 23-28°.

27 июня ночью на Правобережье, днем в большинстве областей пройдут кратковременные дожди, грозы, днем в центральных областях местами значительные дожди. Температура ночью не изменится, днем в большинстве областей, кроме западных, снизится до 26-31°.

Ветер восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с, днем 26 июня в западных областях, 27 июня в Украине, кроме запада, местами шквалы 15-20 м/с.

В столичном регионе 26-27 июня кратковременные дожди, грозы (ночью 26 июня без осадков). Ветер восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, днем 27 июня местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 17-22°, Днем 26 июня 30-35°, 27 июня 26-31°.

Согласно прогнозу, в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы, 28 июня в западных областях, 29 июня на большей части Правобережья без существенных осадков.

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Температура ночью 15-21°, в западных областях 12-17°; днем 23-29°, на Закарпатье, юге страны 28 июня и в восточных областях местами 30-33°

На Киевщине 28 июня ночью умеренные, днем небольшие кратковременные дожди, грозы; 29 июня без существенных осадков. Температура ночью 15-20°, днем 23-28°.

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