В РФ снова антирекорды по смертям от коронавируса

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 601 против 568 днем ранее. Прирост стал максимальным с 21 января, следует из опубликованных в пятницу данных местного оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

При этом в Москве за сутки зарегистрировали 98 смертей, это новый максимум за все время пандемии.

Всего, по данным штаба, из-за болезни в стране уже умерли 132 064 человека.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 20 393, до 5 409 088.