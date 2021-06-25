Разумков прокомментировал слухи о досрочных президентских выборах

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков опровергает слухи о возможных досрочных выборах президента Украины.
«Я тоже это (информацию о досрочных президентских выборах — Ред.) вижу в СМИ, телеграм-каналах. Не совсем понимаю, кто это делает и зачем... Знаете, любая информационная кампания для чего-то должна быть. Я уверен, что президент не оставит свою позицию, потому что очень много ещё не сделано, только половина срока прошла. У него есть достаточно времени для того, чтобы работать далее. Почему он должен уйти со своей должности — для меня является загадкой. Логики в этом нет», — сказал Разумков на пресс-конференции в пятницу в Киеве.
Он подчеркнул, что президенту Владимиру Зеленскому сейчас бессмысленно уходить из политики.
«Президент сегодня не уйдёт со своей должности и не начнёт заниматься какими-то другими вещами», — отметил спикер.
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