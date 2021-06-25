Войти
Украина получит $350 млн от Всемирного банка
госфинансы
Украина получит $350 млн от Всемирного банка
Разумков исключает референдум об отказе от Донбасса
позиция
Разумков исключает референдум об отказе от Донбасса

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

парламент
RSS

Рада 29 июня и 1 июля проведет внеочередные заседания

198
Рада 29 июня и 1 июля проведет внеочередные заседания

Верховная Рада на следующей неделе будет работать в усиленном режиме и кроме пленарных заседаний, предусмотренных графиком парламента, соберется на два внеочередных, заявил первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

«До конца сессии осталось две пленарных недели, во время которых Верховная Рада будет работать в усиленном режиме. Во вторник и четверг мы соберемся на внеочередные заседания, где планируем принять ряд важных, срочных законопроектов», — сказал Корниенко агентству «Интерфакс-Украина» в пятницу в Киеве.

По его словам, на внеочередном заседании во вторник депутаты рассмотрят пакет документов, посвященных оборонному сектору — это так называемый законопроект о национальном сопротивлении, смежный с ним законопроект об увеличении численности Вооруженных Сил Украины, а также законопроект о критической инфраструктуре.

Корниенко также рассказал, что кроме этого во втором чтении депутаты планируют принять документ, который возвращает «чернобыльские» льготы, отмененные предыдущим созывом парламента в 2014 году.

Народный депутат отметил, что в четверг в повестке дня внеочередного заседания — законопроект о «Большой реставрации», который позволит расширить президентскую программу и финансировать объекты, находящиеся в коммунальной собственности громад.

Корниенко также сообщил, что депутаты намерены рассмотреть инициативу о реформе государственной архитектурно-строительной инспекции и пакет законопроектов, касающихся олигархов.

«Это базовый закон о статусе олигархов, который начнет процесс деолигархизации и поможет Украине избавиться от их влияния на политику и медиапространство. Кроме того, это и так называемый законопроект о наполнении бюджета. Он, в частности, касается налога на руду, изменений в администрировании налогов», — подчеркнул Корниенко.

Читайте также: В Киеве вчера зафиксировали сразу четыре температурных рекорда

Народный депутат отметил, что параллельно с этим будут рассмотрены ключевые законопроекты для проведения судебной реформы, которая пройдёт в полном соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

По словам Корниенко, во время пленарных заседаний депутаты продолжат рассмотрение законопроекта о перезапуске работы Высшей квалификационной комиссии судей. Народный депутат считает, что принятие этого законопроекта позволит за несколько лет выйти на качественное обновление и перезагрузку судебной системы.

Верховная Рада
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 25 июня 2021
Четверг, 24 июня 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга
политтехнолог, блогер

Ребята, вы серьезно?

ЗЕ… ленский! Вчера насмешил дважды. Одна часть ленты ржет, не переставая, потому что Филю Киркорова объявили угрозой для нацбезопасности. Вторая часть заливается смехом, потому что власть отправила сбушников с обыском … к теще Медведчука.
Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

Налоговое «головокружение без успехов»

Офис президента и Кабинет Министров предлагают поднять ставки налогов и ренты сразу для целого списка деятельности – здесь и разведение домашней птицы, и производство пива, и пользование радиочастотами, и добыча железной руды. Цель понятна – «залатать» дыры в бюджете. Вот только получится ли? Не выйдет ли так, что вместо обещанных миллиардов спровоцирую проблемы в экономике?
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Акела промахнулся. Опять. Снова

Обыски в офисе и у тещи (?!!!) Медведчука – это продолжение негативного сценария. Негативного для Зеленского & Co.Мы уже видели, как «Акела промахнулся» один раз. Когда власть выдвигает громкие обвинения – госизмена и разграбление национальных ресурсов – а потом судья на заседании на всю страну отчитывает прокурорских за то, что нет доказательств – это удар по репутации.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016