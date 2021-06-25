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Закарпатская организация партии «Слуга народа» пошла против Зеленского ради Медведчука

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Закарпатская организация партии «Слуга народа» пошла против Зеленского ради Медведчука

В четверг, 24 июня председателем бюджетной комиссии Закарпатской облрады был назначен Иван Чубирко, который возглавляет Закарпатскую организацию ОПЗЖ, сообщает местное издание 0312.

Согласно заявлению, это произошло по инициативе председателя областного совета Алексея Петрова и поддержки подконтрольной ему фракции «Слуга народа», несмотря на позицию президента Владимира Зеленского относительно обвинения Виктора Медведчука в государственной измене.

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Кадровые решения были приняты при полном содействии представителя президента на Закарпатье — Николая Тищенко, отмечает издание.

«Решением о поддержке ОПЗЖ на фоне активной работы ОП и СНБО о ликвидации схем Медведчука закарпатская организация „слуг народа“ откололась от президента Зеленского», — говорится в материале.

Закарпатская область, Слуга народа, ОПЗЖ
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