«Слуга народа» проведет осенью форум при участии Зеленского и более 7 тысяч местных депутатов

Политическая партия «Слуга народа» планирует осенью провести в Киеве масштабный форум при участии президента Украины Владимира Зеленского и более 7 тысяч местных депутатов, сообщил председатель политсилы Александр Корниенко.

«Осенью мы организуем очень масштабный форум. Это будет даже больше, чем обычный съезд. Хотим собрать всех наших депутатов на местах — а это более 7 тысяч человек, пригласить президента Владимира Зеленского», — сказал Корниенко в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, это будет первый случай в истории Украины, когда на форуме вместе будут депутаты со всей Украины — от больших городов до маленьких громад.

Он добавил, что мероприятие будет организовано с соблюдением условий безопасности в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19.