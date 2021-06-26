В Украине за сутки вакцинировано от коронавируса рекордное количество людей

Министерство здравоохранения Украины сообщило о рекордном количестве вакцинированных от COVID-19 граждан — 97 130 человек были привиты 25 июня.
«Рекордное количество прививок за сутки в Украине! 97130 человек привито против COVID-19 25 июня 2021 года», — говорится в телеграм-канале Минздрава в субботу.
Одну дозу получили 36 540 человек, полностью иммунизированы 60 590 граждан.
С начала вакцинальной кампании привито 1 871 511 человек, из них одну дозу получили 1 871 509 человек, полностью иммунизированы (2 дозы) 550 966 человек.
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