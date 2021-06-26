США вновь призвали РФ прекратить оккупацию Крыма

Посольство США в Украине в День крымскотатарского флага призывают РФ уважать свои обязательства по Минским договоренностям и прекратить оккупацию Крыма.
«В День крымскотатарского флага мы чтим крымскотатарский народ. Мы призываем Россию уважать свои обязательства по Минским договоренностям и требуем прекращения оккупации Крыма», — сказано в сообщении посольства в Facebook.
26 июня в Украине отмечают День крымскотатарского флага. День крымскотатарского флага впервые был отмечен в 2010 году по инициативе Крымского Молодежного центра и других молодежных организаций. 29 августа 2010 года на III сессии V Курултая крымскотатарского народа было принято решение отмечать День национального флага 26 июня — в день открытия II Курултая.
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