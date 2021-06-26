Обысками в офисе ОПЗЖ и в домах у членов семьи Виктора Медведчука власти грубо нарушили закон, - СМИ

Власть раскручивает маховик политических репрессий в отношении Виктора Медведчука и партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Очередные массовые обыски, проведенные дома у Виктора Медведчука, у мамы его жены Оксаны Марченко, его родственников, у помощников народных депутатов и в офисе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» — это свидетельство стремления власти сфальсифицировать доказательства для того, чтобы подвести хоть какую-то базу под свои надуманные политически мотивированные обвинения.

Об этом сообщает 112 Украина, опросивший политиков и экспертов.

РЕНАТ КУЗЬМИН

НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ УКРАИНЫ

«Совершенно очевидно, что под видом обысков прокуратура проводит своеобразные акции устрашения, призванные запугать и деморализовать Медведчука и членов его семьи, а вовсе не отыскать новые доказательства по делу. Фактически власть осуществляет новые преступления против Медведчука и действует при этом с особым садистским удовольствием».

Народный депутат Юрий Загородний считает, что обыски у родственников и ближайшего окружения Медведчука — это моральный террор и месть со стороны властей. Кроме того, это очередная попытка найти хоть какие-то доказательства для предстоящего заседания.

ЮРИЙ ЗАГОРОДНИЙ

НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ УКРАИНЫ, «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИЗНЬ»

Нынешняя власть Украины игнорирует любые законы Украины и занимается беспределом по отношению к председателю политсовета нашей политсилы, народному депутату Украины Медведчуку Виктору Владимировичу. Прошло с 19 февраля достаточно времени, а доказательств у них нет. В очередной раз они пошли путем нового террора, нравственного, политического террора в отношении народных депутатов Медведчука, Козака, их помощников и членов их семей. Но тот путь, которым сегодня идет власть, — это путь в никуда.

Правоохранители не смогли предъявить необходимые для этого документы. Они руководствовались распоряжением суда от 16 июня, в котором разрешается провести обыски только в кабинетах помощников нардепа. Однако силовики незаконно ворвались в приемную парламентария. Один из сотрудников Службы безопасности Украины своевольно проник в офис Виктора Медведчука и открыл дверь изнутри для своих коллег.

ЗАГОРОДНИЙ

Ваш сотрудник, который там незаконно находится, уже заложил соответствующие какие-то фальшивые документы. А вы потом будете их брать и рассказывать, что нашли что-то антигосударственное у определенного лица.

Адвокаты Виктора Медведчука утверждают, что прямым исполнителем заказа Офиса президента по делу оппозиционного политика является лично генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

ДМИТРИЙ ЛОЙФМАН

АДВОКАТ

Хотелось бы добавить, что обыск, который сейчас пытались провести в приемной народного депутата, был согласован лично генпрокурором Венедиктовой. Учитывая, что сотрудник СБУ уже там находился, это, на мой взгляд, свидетельствует о попытке создать доказательства искусственным путем, которых у них просто нет.

Кроме попытки сфальсифицировать доказательства власть имеет целью еще и создать для украинцев образ врага народа, — считают некоторые эксперты.

АЛЕКСЕЙ ЯКУБИН

ПОЛИТОЛОГ, КАНДИДАТ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК

Это нам в очередной раз показывает беспомощность власти в контексте дела по Медведчуку. Просто, чтобы мы понимали, власть мыслит кинематографически. Она считает, что большая часть общества не будет разбираться в деталях. Но мы с вами здесь разбираемся и обсуждаем. Но они считают, что общество будет хвататься за эти вот точки. Расчет на то, что будет работать эта внешняя картинка.

И для того, чтобы поддержать эту картинку для общества, власть придумывает новые и новые способы. Стоит вспомнить «пленки Бигуса», которые, по мнению управленцев, якобы должны доказывать вину Виктора Медведчука для зрителей, но всем быстро стало понятно, что смонтировать такие записи может почти каждый школьник. Эксперты утверждают — это информационная война против сильного лидера оппозиции Виктора Медведчука. Более того, эти пленки не могут быть использованы ни одним из судов в качестве доказательства, ведь были сделаны без единого законного основания.

АЛЕКСАНДР ЛАЗАРЕВ

ПОЛИТОЛОГ

Это просто раскручивание медийной ситуации. Мы же понимаем, что если бы действительно были какие-то доказательства или санкционированные записи, то это, наверное, предпочли бы предоставить в суд, правда? А так ситуация непонятная. Где эти пленки взялись, что это за пленки, существуют эти пленки, или их просто где-то создали, нарезали. То есть нам никто это не объясняет. Это говорит лишь об одном, что это усиление медийного противостояния против оппозиции. Таким образом, те структуры, которые борются сейчас с Медведчуком и ОПЗЖ, пытаются нагнетать ситуацию, для того чтобы увеличивать КПД в своих процессах. Соответственно, будут и пленки выдвигаться, еще какие-то вещи придумают. Поверьте, очень много они будут забрасывать в медийное пространство. Потому что поняли, что в юридической плоскости они проигрывают.

Вспомним, что в суде прозвучала жалкая доказательная база, которая построена на выводах «ручных экспертов». Кроме того что они не могут служить доказательствами для следствия, так еще и подконтрольные эксперты могли эти выводы вполне подделать и сфальсифицировать. Особенно на такую ​​мысль наводит награждение президентом Зеленским этих самых сотрудников СБУ, которые дали нужный власти вывод. Вероятно, такими наградами Зеленский стимулирует других работников, привлеченных к делу против Медведчука, идти на должностные преступления и на умышленные ложные показания. Эксперты единодушны в своем заключении — Европейский суд по правам человека в этом вопросе однозначно встанет на сторону Медведчука и констатирует грубое нарушение его прав и политическую мотивацию уголовного преследования.

АЛЕКСЕЙ КАЛИНИЧЕНКО

ПОЛИТОЛОГ

Давайте представим, что эта гоп-компания пошла вот с такой доказательной базой в европейские суды. Это позор, это позор не просто на всю улицу, а на весь Киев, как говорила Проня Прокоповна в знаменитом фильме. Поэтому в данном случае это попытка убить двух зайцев — и от лидера оппозиции избавиться, и каких-то голосов набрать. Мне кажется, оно все-таки обернется крахом для господина Зеленского.

«Зеленая» власть, как и их предшественники, пытается запугать Виктора Медведчука, используя все грязные методы. Постоянные нападки национал-радикалов на дом политика и офисы партии, постоянный прессинг со стороны силовых структур, закрытие телеканалов, которые поддерживали деятельность лидера оппозиции, санкции и суд над ним. Все это ради того, чтобы избавиться от главного оппонента, на фоне которого Зеленский выглядит особенно жалко.

ИГОРЬ ВАЛЬСЬКИЙ

Провалившись во всех направлениях, Зеленский дал команду любым способом убрать из политики того, кто добился успеха во всех вопросах, за которые брался, — Виктора Медведчука. Именно поэтому, нарушая Конституцию и законы Украины, вопреки здравому смыслу и формальной логике были закрыты три телеканала, а четвертый — не допущен в эфир, лидер оппозиции находится под домашним арестом, а Зеленский вешает лапшу гражданам с каналов прикормленных им олигархов и надеется на похвалу от западных кураторов.

Как и все предыдущие обыски, этот не дал никаких результатов. Попытка правоохранителей нарыть хоть что-то против Виктора Медведчука с треском провалилась.

ЮРИЙ ТАТЬКОВ

АДВОКАТ

Они сегодня составили протокол, что ничего не изъято, ничего не найдено. Но это чудо какое-то. Что, нашим правоохранителям нечем заняться и обыскивать одно и то же помещение дважды, искать государственную измену, как сегодня искали госизмену у родственников жен и матерей?

В ОПЗЖ уверены, фальсификация уголовных дел в отношении Виктора Медведчука — это лишь один шаг на пути узурпации власти Зеленским.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОПЗЖ

Сегодня в Верховной Раде находятся продукты законотворчества партии «Слуга народа», которые позволят власти узаконить внесудебные расправы над всеми инакомыслящими. Инициативы власти ввести в Уголовный кодекс понятие «политико-правовое решение», а также законопроект, направленный на запрет обжалования в суде санкций СНБО, ведут к узурпации власти и концентрации властных полномочий в одних руках. Сегодня Украина и весь мир становятся свидетелями того, как в 25-ю годовщину Конституции Украины Зеленский цинично попирает те принципы и стандарты, которые заложены в Основном Законе и которые отстаивал Виктор Медведчук как автор политической реформы 2004 года, по которой сегодня живет страна, чтобы Украина никогда не скатилась к автократии и диктатуре.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» требует немедленного прекращения политических репрессий и практики фальсификации доказательств против оппозиции, привлечения заказчиков и исполнителей этой травли к уголовной ответственности.