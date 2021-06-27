В Украине за сутки 450 новых случаев Covid-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 450 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 1 097 человек, умерли 17 заболевших, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 26 июня 2021 года в Украине зафиксировано 450 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 28 медработников — 6). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 529 человек; летальных исходов — 17; выздоровели — 1097 человек», — указывается в сообщении на телеграм-канале.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 233 996 человек, выздоровели 2 163 069 человек, летальных случаев — 52 286.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (135), Днепропетровской (46), Одесской (39), Киевской (37) и Николаевской (22) областях.