В Москве новый рекорд по смертям от коронавируса за сутки

В российской столице Москве зафиксировали рекордное число летальных исходов из-за заражения коронавирусом за сутки — 114, следует из данных местного оперативного штаба.

Всего в городе умерли 22 086 человек, или 1,65% заболевших.

Предыдущий рекорд столицы РФ был зарегистрирован 25 июня, тогда скончались 98 человек.

Всего за сутки в России выявили 20 538 новых случаев заражения, умерли, по данным штаба, 599 человек.