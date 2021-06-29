В Кремле признали провал вакцинации

Показателя в 60% вакцинированных россиян к осени, как планировалось, добиться не удастся, сроки будут сдвигаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очевидно, что 60% привить к осени не удастся, мы видим, что только на этой неделе более-менее стало расти количество желающих вакцинироваться, до этого динамика вакцинации, к сожалению, была на низком уровне, несмотря на то, что все возможности для этого государством были созданы», — сказал представитель Кремля, которого цитируют российские СМИ.

О том, что федеральный оперативный штаб стал передавать регионам новый план по вакцинации, ранее сообщил телеканал «Дождь». По его данным, по новому плану к началу осени надо обеспечить вакцинацию 30-35% россиян.